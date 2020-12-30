الهلال يبتعد خطوة عن أولى صفقاته الشتوية

الوكيل الإخباري _ ما يزال نادي الهلال بحسب آخر المستجدات الصحفية الواردة صباح اليوم الأربعاء، يكثف سعيه نحو حسم أولى صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية الذي يفتح أبوابه رسميًا خلال أيام قليلة.



الزعيم يعيش أيامًا جيدة بالنظر إلى ما يقدمه الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني رازفان لوشيسكو، كما يتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين بـ23 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النادي الأهلي أقرب ملاحقيه، لكنه يعاني من أمر مزعج، حيث يتعرض عدد كبير من نجومه إلى إصابات مختلفة في وقت واحد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياض في عددها الورقي الصادر صباح اليوم الأربعاء، يصر الهلال على شراء الـ6 أشهر المتبقية في عقد النجم حمد اليامي مع القادسية.





الهلال نجح في وقت سابق في الحصول على خدمات حمد اليامي في صفقة انتقال حر، ما يعني إمكانية مشاركته قانونيًا، مطلع الموسم الرياضي القادم، لكن فيما يبدو أن أزمات إصابة الظهيرين الأيمن والأيسر، ستدفعه إلى شراء ما يتبقى من عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.









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المصدر : ملاعب



