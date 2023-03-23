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الخميس، 23-03-2023 01:46 م

الهلال يطالب بحكام أجانب لكل مباريات الدوري

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الوكيل الإخباري - أرسلت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، خطابًا إلى اتحاد الكرة السعودي، تطالب من خلاله إحضار أطقم تحكيم أجنبية، لما تبقى من مباريات للفريق ببطولة دوري روشن للمحترفين على أرضه.

وطلب الهلال من اتحاد الكرة حكامًا أجانب في جميع المباريات، بدءًا من مباراة الخليج المقرر لها يوم 1 إبريل، ثم الطائي يوم 10 من نفس الشهر والنصر يوم 18 والاتحاد 15 مايو، والرائد 31 مايو. ومن المقرر أن يتم التنسيق من جانب الهلال مع الأندية الأخرى، التي سيلاقيها الهلال على ملاعبها، من أجل هذا الأمر.

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