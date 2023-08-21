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الإثنين، 21-08-2023 03:07 م

الوحدات يوافق على استقالة البوسني داركو

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الوكيل الإخباري - صادق مجلس الإدارة في جلسته التي عقدت مساء أمس على سحب الاستقالات التي قدمها أعضاء الهيئة الإدارية عوض الأسمر وغصاب خليل ووليد السعودي.

وبحسب أمين سر النادي عوض الأسمر والذي أفضى بالخبر وافق مجلس الإدارة على سحب استقالة مخلد الكوز، في الوقت الذي رفض به المجلس الاستقالة التي تقدم بها خالد العبسي و م.حاتم أبو معيلش.

وعلى صعيد متصل وافق مجلس الإدارة على قبول استقالة المدير الفني لفريق الكرة البوسني داركو نيستوروفيتش ومساعده ديان، وذلك بناء على طلبهم.

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