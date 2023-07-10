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الإثنين، 10-07-2023 04:38 م

بالإجبار.. برشلونة يمنح فرصة جديدة للاعب منبوذ

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الوكيل الإخباري - قرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، منح فرصة جديدة لأحد اللاعبين الذين طالب برحيلهم عن النادي الكتالوني.

وطلب تشافي الاستغناء عن الظهير الأمريكي سيرجينو دست منذ الصيف الماضي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، قرر تشافي منح فرصة جديدة لدست كي يثبت أحقيته بالاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة مجبر على اختبار دست، لأن الفريق بحاجة إلى ظهير أيمن، لكن الوضع الاقتصادي يعرقل مساعي النادي للحصول على توقيع إيفان فريسنيدا من بلد الوليد.

وأوضحت أن دست سيخوض فترة الإعداد مع برشلونة بأقصى درجات التحفيز، كما أن اللاعب مقتنع بأن يمكنه عكس الوضع والبقاء في الفريق.

وذكرت أن تشافي سيدفع بدست في المباريات الودية التي ستكون بمثابة الاختبار، ثم سيتخذ قراره بناء مستوى اللاعب الأمريكي.

وكان دست قد انضم إلى ميلان، الصيف الماضي، قادما من البلوجرانا لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو.

ولم يتمكن ديست من الحصول على مكان أساسي مع ميلان، حيث شارك في 14 مباراة فقط بجميع المسابقات، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

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