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الإثنين، 03-07-2023 12:36 م

مفاجأة.. برشلونة مدين لميسي حتى 2025

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الوكيل الإخباري- كشف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن مفاجأة بشأن علاقة البارسا الاقتصادية مع ليونيل ميسي، أسطورة النادي والمنضم حديثا إلى إنتر ميامي.اضافة اعلان


وقال لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أفهم لماذا اختار ميسي الانتقال إلى ميامي. كان لدينا اتفاق مع رابطة الليجا بأننا سنخصص جزءًا من الموارد التي نمتلكها لصفقة ميسي".

وأضاف: "كانت هذه النقطة مدرجة ضمن خطة الجدوى المالية الخاصة بنا. أخبرنا خورخي ميسي (والد البرغوث) بهذا الأمر، وقال إن ليو قضى عامًا صعبًا في باريس ويريد تقليل الضغط الذي يشعر به.. كان اللاعب سيواصل المعاناة من الضغط إذا اختار برشلونة".

وتابع: "فهمت قرار ميسي وأتمنى له كل التوفيق، وسنبدأ التحضير لوداعه الكبير بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس النادي، وسيكون من المثالي العودة إلى ملعب كامب نو في ذلك الوقت".

وسئل لابورتا، إذا كان برشلونة مدينا لميسي حتى الآن، وأجاب: "هناك تأجيل لرواتب ميسي بالفعل تم الاتفاق عليها مع الإدارة السابقة، ونتج عن ذلك مدفوعات معلقة للبرغوث حتى عام 2025.. إننا ندفعها بانتظام".

 




 

 


 

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