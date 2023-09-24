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الأحد، 24-09-2023 01:12 م

بالبخور وإطلالة عربية.. جورجينا تحتفل باليوم السعودي (فيديو)

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الوكيل الإخباري - احتفلت جورجينا باليوم الوطني السعودي بإطلالة عربية، حيث اختارت الزي العربي الخاص بالنساء وهي "العباءة"، وشاركت الطقوس الخاصة بهذا اليوم ومنها شرب القهوة وإشعال البخور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات لجورجينا، شريكة قائد نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، وهي ترتدي العباءة الخضراء وتستمتع بالقهوة العربية ورائحة البخور وذلك خلال تسوقها في بعض المتاجر في الرياض.

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كما انتشرت صور لجورجينا وهي تمسك علم السعودية في يديها.

 

 

ولاقت صور وفيديوهات جورجينا تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ملاعب 

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