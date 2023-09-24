بالبخور وإطلالة عربية.. جورجينا تحتفل باليوم السعودي (فيديو)

الوكيل الإخباري - احتفلت جورجينا باليوم الوطني السعودي بإطلالة عربية، حيث اختارت الزي العربي الخاص بالنساء وهي "العباءة"، وشاركت الطقوس الخاصة بهذا اليوم ومنها شرب القهوة وإشعال البخور.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات لجورجينا، شريكة قائد نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، وهي ترتدي العباءة الخضراء وتستمتع بالقهوة العربية ورائحة البخور وذلك خلال تسوقها في بعض المتاجر في الرياض.
جورجينا تستمتع برائحة البخور🇸🇦❤️🔥 pic.twitter.com/Ur8OqyBmMi— S.characters (@scharacter123) September 23, 2023
كما انتشرت صور لجورجينا وهي تمسك علم السعودية في يديها.
#اليوم_الوطني_السعودي_93 جورجينا أجمل من يحتفل معنا 💚 pic.twitter.com/14ycPYsREs— منــار الرياض (@manar9alriyadh2) September 23, 2023
ولاقت صور وفيديوهات جورجينا تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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