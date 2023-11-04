السبت 04-11-2023
الوكيل الاخباري

حماس: نقاتل الاحتلال دفاعا عن شعبنا وعن أرضنا

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شهيداً

بدء الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية العرب في عمان

مبعوث أميركي: لم نرصد محاولات من حماس للاستيلاء على شحنات المساعدات

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه

جيش الاحتلال يجدد الطلب من سكان غزة بالنزوح جنوباً

12 شهيدا على الأقل و54 جريحا في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا

حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الاقصى

الخارجية الفلسطينية ترحب بموقف هندوراس المندد للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

50 شاحنة مساعدات جديدة تمر من معبر رفح نحو غزة

عاجل

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شهيداً

السبت، 04-11-2023 12:40 م

بديل تين هاغ المحتمل يصفع مانشستر يونايتد

112023410924814370116


الوكيل الإخباري - ارتبط الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالرحيل عن تدريب "الشياطين الحمر" خلال الفترة الحالية بسبب تراجع النتائج.

وخسر مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، بثلاثية دون رد، في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويعتبر هذا هو السقوط الخامس لمان يونايتد هذا الموسم على ملعبه بكافة المسابقات.

وتعتبر هذه البداية الأسوأ ليونايتد على مدار 61 عاما في كافة البطولات والمسابقات، وهو ما فتح الباب أمام رحيل تين هاغ.

وأكدت عدة تقارير صحفية إنجليزية أن هناك عدة مرشحين لتولي المهمة خلفا لتين هاغ، يأتي على رأسها الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق وروبن أموريم، مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وعن هذا الأمر، قال أموريم في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي "فابريزو رومانو": "حاليا لا أفكر في ذلك وليس لدي معلومات حول هذا الأمر".

وأضاف: "لدي بعض الخطط التي أفكر فيها مستقبلا ولكن حاليا لا يمكنني الحديث عن أي شيء".

واختتم: "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل فالأمر يعتمد على النتائج وبعض الأمور الأخرى".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120234121652395971106

ريال مدريد يخطط لضم لاعب برشلونة السابق

1120234114116274272603 (1)

واقعة غريبة .. حكم يعلن خسارة الميناء أمام الشرطة بعد 11 دقيقة من اللعب

1120234112124235609585

ميسي يُحرج رئيس نادي برشلونة الاسباني

1120234103516365481309

صدام حكيمي والتعمري يزين جولة الدوري الفرنسي

112023495849897083869

ميسي يختار أفضل هدف في مسيرته

112023494324484053022

برشلونة يستغل أزمة لو سيلسو مع بوستيكوغلو

أخبار متعلقة
1020237104818546659566

ميلان يواجه جنوى بالدوري الإيطالي

1020237103948561644957

ريال مدريد يستضيف أوساسونا للإبتعاد بصدارة الدوري

1020237102635989165229

رونالدو يتفاعل مع اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030

1020237101749298323191

نانت يتخطى ستراسبورغ بالدوري الفرنسي

1020237101237990204987

إصابة دموية لنجم الأهلي السعودي في لقاء اتحاد جدة

102023710103940095807

كوندي يكمل 50 مباراة مع برشلونة