بديل تين هاغ المحتمل يصفع مانشستر يونايتد

الوكيل الإخباري - ارتبط الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالرحيل عن تدريب "الشياطين الحمر" خلال الفترة الحالية بسبب تراجع النتائج.



وخسر مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، بثلاثية دون رد، في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.



ويعتبر هذا هو السقوط الخامس لمان يونايتد هذا الموسم على ملعبه بكافة المسابقات.



وتعتبر هذه البداية الأسوأ ليونايتد على مدار 61 عاما في كافة البطولات والمسابقات، وهو ما فتح الباب أمام رحيل تين هاغ.



وأكدت عدة تقارير صحفية إنجليزية أن هناك عدة مرشحين لتولي المهمة خلفا لتين هاغ، يأتي على رأسها الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق وروبن أموريم، مدرب سبورتنغ لشبونة البرتغالي.



وعن هذا الأمر، قال أموريم في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي "فابريزو رومانو": "حاليا لا أفكر في ذلك وليس لدي معلومات حول هذا الأمر".



وأضاف: "لدي بعض الخطط التي أفكر فيها مستقبلا ولكن حاليا لا يمكنني الحديث عن أي شيء".



واختتم: "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل فالأمر يعتمد على النتائج وبعض الأمور الأخرى".

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