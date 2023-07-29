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السبت، 29-07-2023 03:56 م

برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري -  زف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، نبأ سارًا لجماهير برشلونة، قبل مواجهة الكلاسيكو الودية أمام ريال مدريد.

ويلتقي البارسا مع غريمه الملكي، اليوم السبت، في لقاء ودي ضمن جولة الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لاعب الوسط جافي، تدرب بشكل طبيعي مع زملائه في المران الأخير قبل الكلاسيكو.

وأضافت الصحيفة، أن جافي سيكون متاحًا أمام تشافي هيرنانديز، مدرب البلوجرانا، إذا رأى المدير الفني ذلك ضروريًا.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن جافي يعاني من إصابة على مستوى الظهر، وقد يغيب عن مباراة ريال مدريد الودية.

وشهدت مباراة برشلونة الودية التي خاضها أمام آرسنال، ضمن ذات الجولة، غياب جافي وكليمينت لينجليت وإينييجو مارتينيز.

وكان تشافي هيرنانديز قد كشف عن معاناة جافي من انزعاجات في ظهره.

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