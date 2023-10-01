الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني

ورشة في عجلون عن تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

مصدر: نقل الكهرباء الأردنية للعراق خلال الفترة المقبلة ولا مقايضة مع واردات النفط

اعلان حكومي بشأن المطعوم الذي سيعطى لطلبة المدارس

وفاة عامل وافد غرقاً في قناة الملك عبدالله

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025 بتكلفة تصل لـ 24 مليون دينار

تعميم حكومي ملزم من لحظة صدوره

الأحد، 01-10-2023 03:55 م

بيريز يوجه ريال مدريد نحو صفقة برتغالية

102023193437407504695


الوكيل الإخباري -  تخطط إدارة ريال مدريد لدعم خط لدفاع في الموسم المقبل، بسبب الأزمة الحالية التي يعانيها الفريق الملكي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن الريال يعاني في الخط الخلفي بسبب إصابات إيدير ميليتاو وتراجع مستوى ديفيد ألابا.

وأشارت إلى أن هناك احتمالية بأن يرحل ناتشو فيرنانديز ولوكاس فاسيكيز وألابا عن دفاع الميرنجي في الصيف المقبل، لذا يحتاج الفريق لصفقات عاجلة.

وأوضحت أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، نصح الإدارة بمتابعة البرتغالي جونسالو إيناسيو، مدافع سبورتنج لشبونة، تمهيدا لضمه في الصيف المقبل.

وذكرت أن تكلفة الصفقة تبلغ 60 مليون يورو، ويحتاج ريال مدريد لحسمها سريعا، لأن اللاعب يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى.

وكشفت أن اللاعب البرتغالي يرحب بشدة بخطوة الانتقال إلى ريال مدريد، كما أن أسلوب لعبه يناسب الميرنجي.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202311491372829825

جماهير الكويت الكويتي تنشر تحذيراً نارياً قبل مواجهة الوحدات - صورة

1020231104622177312666

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

102023194731728627103 (1)

الزمالك يتأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية

102023194222878721678

ميلان يحسم موقعة لاتسيو بثنائية

102023193750904685451

مارتينو: لن نخاطر بشأن ميسي

102023193850421574987

ليفركوزن يتربع على قمة البوندسليغا

أخبار متعلقة
920232885642401358413 (1)

بعد صدمة ألابا.. ريال مدريد ينجو من ضربة جديدة

92023494441802653887

بنزيما يظهر بالثوب السعودي معتمدا لقب الحكومة - صورة

920233105337552918493 (1)

أنشيلوتي يستثني بيلينجهام من خطته

920233102037361547674

شكوك وجدل حول هدف ريال مدريد في خيتافي

920232143817249751740

ريال مدريد يسعى لمواصلة انطلاقته القوية أمام خيتافي اليوم

92023210210280372829

أنشيلوتي ساخراً.. لن أخفض راتبي لضم مبابي