تأجيل مباراة نابولي وسالرنيتانا

الوكيل الإخباري - قالت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إن مباراة نابولي على أرضه ضد سالرنيتانا، والتي يمكن أن تمنحه لقبه الأول منذ عهد دييغو مارادونا، تم نقلها إلى غد الأحد، لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.



ويمكن لنابولي المتصدر الفوز بلقبه الثالث للدوري والأول منذ 1990 يوم الأحد، في حال فوزه على سالرنيتانا وفشل لاتسيو صاحب المركز الثاني في الفوز على إنتر ميلان في سان سيرو.

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وكان نابولي سيلعب مع سالرنيتانا اليوم السبت، بينما سيزور لاتسيو فريق إنتر ميلان بعدها بيوم واحد مما قد ينتج عنه احتفال جماهير نابولي خارج الإستاد في ميلانو.

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