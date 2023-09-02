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السبت، 02-09-2023 02:45 م

تشيلسي يستضيف نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري -  يستدرج فريق تشيلسي نظيره نوتينجهام فورست في الخامسة من مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويحل نادي تشيلسي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وخسارة أخرى وتسجيل 5 أهداف وتلقي 4.

فيما يطمع نوتينجهام فورست في تحقيق المفاجأة والعودة بالنقاط الثلاث خاصة وأن الفريق استطاع تحقيق انتصار وحيد في الدوري الإنجليزي ويأمل في التقدم خطوة للأمام في البريميرليج.

ويحتل نوتينجهام فورست المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وحيد وخسارتين وتسجيل 5 أهداف وتلقي 6.

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