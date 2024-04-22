تعديل منتظر لموعد ديربي مانشستر

الوكيل الإخباري - ضرب مانشستر يونايتد، موعدا ناريا مع جاره السيتي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تجاوزه عقبة كوفنتري سيتي، أمس الأحد، بشق الأنفس.



وكان المان سيتي قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب تشيلسي بالفوز عليه بهدف دون رد.



وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، فإن شرطة متروبوليتان لا تريد إقامة ديربي مانشستر في موعد متأخر، لتجنب أزمة ازدحام محتملة في محيط ملعب ويمبلي، على غرار العام الماضي.



ولذلك، اقتُرح تقديم موعد المباراة من الساعة (5:15) إلى الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي يوم السبت الموافق 25 مايو/آيار المقبل.



وحال اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الموعد، فإنه لأول مرة منذ عام 2011، سيقام نهائي كأس الاتحاد في هذا التوقيت المبكر.



ومن المنتظر اتخاذ القرار النهائي بشأن الموعد هذا الأسبوع، بعد محادثات ستجرى بين مسئولي الاتحاد الإنجليزي والشرطة المحلية، فضلا عن الجهات المعنية بالأمر، مثل المحطات التلفزيونية الناقلة للمباراة.



وبينما سيكون الموعد مناسبا لجماهير الفريقين، إلا أنه قد يسبب أزمة للاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة من الناحية التجارية.

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