تعرف على هدافي بطولة درع الاتحاد

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اختتم دور المجموعات من بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم، وشهد تأهل الفيصلي، الحسين إربد، شباب العقبة والرمثا لنصف نهائي البطولة التي شهدت تسجيل 23 هدف.اضافة اعلان
وكانت فرق الوحدات، شباب الأردن والرمثا الأقوى هجوما بـ 4 أهداف، وجاء سجل الهدافين كالتالي :
- هدفين : هاشم الخالدي (الرمثا)، زيد أبو عابد (شباب الأردن)
- هدف واحد : مهند خير الله، خالد عصام، مالك علان وعمر المناصرة (الوحدات)، يوسف الرواشدة وإحسان حداد (الفيصلي)، حمزة الصيفي (الجزيرة)، كوليبالي، وأوس أبو هضيب (الرمثا)، أحمد العيساوي (سحاب)، كريم أبو زيتون (مغير السرحان)، حجازي ماهر حجازي وفارس غطاشة (الحسين إربد)، خلدون خزامي(معان) وحمزة عقار (شباب العقبة).
المصدر : ملاعب