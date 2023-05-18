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الخميس، 18-05-2023 03:12 م

تفاصيل مشادة جوارديولا ودي بروين في مباراة مان سيتي والريا

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الوكيل الإخباري - دخل البلجيكي كيفين دي بروين نجم وسط فريق مانشستر سيتي، في مشادة مع مدربه بيب جوارديولا خلال أحداث الشوط الثاني أمام ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، وانتهت بفوز السيتي 4-0 والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2022-2023. 

ووفقًا لما نشرته إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإن بيب جوارديولا مدرب مان سيتي، صرخ في لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين خلال إحدى الكرات بالشوط الثاني، قائلا له "مرر الكرة"، ليرد دي بروين عليه: "اخرس.. اخرس".

تأهل فريق مانشستر سيتي إلي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، وللمرة الثانية في تاريخه. 
 
كان فريق مانشستر سيتي قد تأهل للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، لكن خسر اللقب أمام تشيلسي بعد الهزيمة أمامه 0-1. 
 
ويحلم بيب جوارديولا في قيادة مانشستر سيتي لأول لقب من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أمام إنتر ميلان في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 10 يونيو المقبل، على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول. 

ملاعب 

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