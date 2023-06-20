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الثلاثاء، 20-06-2023 03:49 م

حارس سان جيرمان يستيقظ من الغيبوبة

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الوكيل الإخباري -  استفاق حارس المرمى البديل لباريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني سيرجيو ريكو، من الغيبوبة، بعد دخوله إلى مستشفى في إشبيلية الشهر الماضي جراء سقوطه عن صهوة جواد، حسب ما أشارت اليوم الإثنين زوجته ألبا سيلفا.

قالت سيلفا لقناة تيليسينكو الإسبانية رداً على سؤال عما إذا كان تم إيقاف تخدير ريكو: "نعم شيئاً فشيئاً يخرج من الغيبوبة، وكنت أعلم أنه سيتغلب على هذه المحنة لأنه بطل".

وشكرت سيلفا الأطباء على اهتمامهم بزوجها.

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وتم نقل الحارس الثاني في سان جيرمان ريكو (29 عاماً) إلى المستشفى عقب سقوطه عن حصان في مهرجان محلي.


وذكر آخر تقرير طبي صادر عن المستشفى قبل خمسة أيام أن حالة حارس المرمى مستقرة لخطورة إصابته، وأنه لا يزال تحت المراقبة الدقيقة.


وصرّحت ادارة المستشفى حينها أنه بناء على رغبة الأسرة لن تكون هناك تقارير أخرى عن حالته حتى تحدث "تطورات مهمة.

 

ملاعب

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