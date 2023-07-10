خطوة من بوجبا صوب الاتحاد.. والنادي يغريه ب100 مليون

الوكيل الإخباري - قال تقرير صحفي إيطالي إن الفرنسي بول بوجبا نجم وسط يوفنتوس، تلقى عرضا هائلا من نادي الاتحاد السعودي، في محاولة لضمه خلال الصيف.



وبحسب جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن الاتحاد عرض على بوجبا راتبًا ضخمًا بحيث يحصل الفرنسي على 100 مليون يورو خلال 3 سنوات.



وأضاف أن بوجبا لم يتخذ قرارًا حتى الآن بشأن الانتقال للسعودية، لافتًا إلى أنه سيتم فهم موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة.



وأشار إلى بوجبا يتواجد حاليا في السعودية، كما زار مرافق نادي الاتحاد، في إشارة لإمكانية انضمامه للفريق.



ومر بوجبابموسم معقد وكارثي مع يوفنتوس بعدما تعرض لسلسلة من الإصابات التي منعته من اللعب لعدة أشهر.



يذكر أن الاتحاد نجح في ضم لاعبين فرنسيين هما كريم بنزيما، ونجولو كانتي، ما قد يلعب دورًا في إقناع بوجبا بارتداء قميص بطل الدوري السعودي.

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