جيرارد يصل السعودية

الوكيل الإخباري - المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، وصل اليوم الإثنين إلى الدمام، لاستكمال المفاوضات مع مسؤولي الاتفاق السعودي لتدريب الفريق.



وقال المصدر: "زيارة جيرارد جاءت للإطلاع على منشآت النادي وملعب التدريب والمباريات، علاوة على المدينة بشكل عام، ومن ثم سيعقد اجتماعا مع مسؤولي النادي".



وأشارت وكالة "رويترز"، أمس الأحد، إن الاتفاق قدم عرضا لجيرارد، ورحب المدرب بالفكرة، لكنه طلب وقتا لدراسة العرض.



ورحل جيرارد عن تدريب أستون فيلا، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومن وقتها لم يتول قيادة أي فريق.



وقبل ذلك، قاد جيرارد رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020-2021، حيث أنهى الموسم دون هزيمة.



ويعيش الدوري السعودي تطورا لافتا، خصوصا بعد أن توجهت أنظار العالم نحوه في الموسم الماضي، في الوقت الذي نجح فيه النصر بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ومن المتوقع أن تقود النجوم العالمية أبرز الأندية خلال الموسم المقبل، خصوصا بعد عن نقل ملكية أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة.

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