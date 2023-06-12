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الإثنين، 12-06-2023 04:34 م

عملاق تركي يتفق مع تاليسكا

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الوكيل الإخباري - قال تقرير تركي، اليوم الإثنين، إن البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، قريب من اللعب في الدوري التركي، خلال الموسم المقبل.

وقالت شبكة "MedyaTava"، إن إدارة نادي جالطة سراي، بطل الدوري التركي، وضعت معايير خاصة لاختيار الصفقات خلال الميركاتو الصيفي، لإعداد الفريق جيدا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل.
 
وأضاف التقرير أن جالطة سراي توصل إلى اتفاق مع تاليسكا، لاعب بشكتاش التركي الأسبق، والذي خاض معه تجربة جيدة في الدوري التركي في وقت سابق.
 
وأكد التقرير أن تاليسكا يريد الحصول على فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا، ولذلك يفكر بقوة في مغادرة النصر خلال الصيف الجاري.
 
جدير بالذكر أن نادي النصر السعودي، كان قد أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، تجديد عقد البرازيلي أندرسون تاليسكا، حتى عام 2026.

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