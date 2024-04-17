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الأربعاء، 17-04-2024 02:57 م

دورتموند يعود لنصف نهائي دوري الأبطال برباعية أمام أتلتيكو

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الوكيل الإخباري -  أطاح بوروسيا دورتموند الألماني، بأتليتكو مدريد الإسباني، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب عليه بنتيجة (4-2) في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء اليوم الثلاثاء، مستفيدا من خسارته ذهابا (2-1).

وسجل رباعية دورتموند جوليان براندت (ق34) وإيان ماتسين (ق39) ونيكلاس فولكروج (ق71) ومارسيل سابيتزر (ق74)، بينما أحرز ثنائية أتلتيكو ماتس هوميلز بالخطأ في مرماه (ق49) وأنخيل كوريا (ق64)، ليتأهل الفريق الألماني لنصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم (2012- 2013).

وأهدر دورتموند فرصة محققة لافتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية، بعد توغل من أديمي في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، مرسلا عرضية أرضية تجاه الخالي من الرقابة سابيتزر والذي تأخر كثيرا في التسديد أمام المرمى، لتصطدم تسديدته بدفاع أتلتيكو.

وأتى رد أتلتيكو بقوة في الدقيقة الخامسة بانفراد تام من موراتا مع الحارس كوبيل، ليحاول تسديد كرة ساقطة إلا أن كرته مرت بغرابة إلى جوار القائم.

وتبعه دي بول بتسديدة قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة السادسة، أمسك بها كوبيل.

وعاد دورتموند للمحاولة من جديد في الدقيقة 18، بتسديدة قوية من أديمي من داخل المنطقة، تصدى لها أوبلاك.

وبحث دورتموند عن المباغتة بتسديدة من خارج المنطقة عبر سابيتزر في الدقيقة 27، إلا أن كرته ذهبت أعلى العارضة.

وافتتح دورتموند التسجيل في الدقيقة 34، بعدما أرسل هوميلز بينية سحرية بخارج القدم داخل المنطقة، استلمها براندت وسدد كرة قوية لمست أصابع أوبلاك وسكنت الشباك.

وأضاف دورتموند الهدف الثاني في الدقيقة 39، بتسديدة أرضية من ماتسين من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم دورتموند (2-0).

ونجح أتلتيكو في تقليص الفارق مبكرا في الدقيقة 49 من الشوط الثاني، بارتقاء من هيرموسو لعرضية من ركلة ركنية مسددا رأسية، حاول إبعادها هوميلز إلا أنه سدد الكرة بالخطأ في مرماه.
وأهدر أتلتيكو فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57، بعدما تلقى كوريا بينية سحرية من كوكي لينفرد بكوبيل ويسدد كرة أرضية مرت بقليل إلى جوار القائم، ليسقط سيميوني على الأرض تحسرا على الفرصة.

وتمكن أتلتيكو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64، بعدما سدد ريكيلمي كرة من داخل المنطقة تألق كوبيل في التصدي لها، لتتمهد أمام كوريا الذي سدد في دفاع دورتموند لتعود إليه من جديد ويسجل في الشباك هذه المرة.

وبدأ دورتموند رحلة العودة في النتيجة، بتنفيذ براندت مخالفة في الدقيقة 69 من الجانب الأيمن، مسددا كرة مباشرة تصدى لها أوبلاك.

وبالفعل عاد دورتموند في النتيجة في الدقيقة 71، بارتقاء فولكروج لعرضية من سابيتزر، مسددا رأسية مميزة اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك ليسجل الهدف الثالث.

وسرعان ما أضاف دورتموند الهدف الرابع في الدقيقة 74، بتسديدة أرضية قوية من سابيتزر من داخل المنطقة، سكنت شباك أوبلاك.

وأبقى أوبلاك على أمل أتلتيكو مدريد بتألقه أمام انفراد تام لفولكروج في الدقيقة 80، بعدما سدد الألماني كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها حارس الروخيبلانكوس.

وأطلق سابيتزر صاروخية من على حدود المنطقة في الدقيقة 87، تألق أوبلاك في إبعادها إلى ركنية، لينتهي اللقاء بفوز دورتموند (4-2) وتأهله لنصف
النهائي.

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