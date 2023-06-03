رسميا.. راموس يرحل عن سان جيرمان

الوكيل الإخباري - أعلن نادي باريس سان جيرمان، الجمعة، رحيل المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن ملعب حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري (2022-2023).وأوضح سان جيرمان، في بيان رسمي، أن "راموس يستعد لمغادرة النادي الباريسي، بعد موسمين أمضاهما مدافعا عن ألوانه".



ووجه بطل فرنسا الشكر لمدافع ريال مدريد السابق، على الفترة التي قضاها ضمن صفوفه، وحقق خلالها لقب الدوري الفرنسي مرتين، بالإضافة لكأس السوبر المحلية.



وانضم راموس للنادي الفرنسي مجانا في صيف 2021، ليشارك معه في 57 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.



وأبرز سان جيرمان، في بيانه، عدم تعرض راموس لأي هزيمة مع الفريق، على مدار 34 مباراة متتالية ما بين نوفمبر/تشرين ثان 2021 ويناير/كانون ثان 2023.

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