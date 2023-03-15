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الأربعاء، 15-03-2023 03:24 م

ريال مدريد يستضيف ليفربول في مواجهة نارية بدوري أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري -  يسعى ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، لحجز مقعده في الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر، في الحادي عشر مساء اليوم الأربعاء في إياب ثمن النهائي، بعد تغلبه ذهابا بخمسة أهداف لهدفين.

وفيما تزداد مهمة ريال مدريد صعوبة بالدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني، نظراً لابتعاده تسع نقاط عن منافسه التقليدي برشلونة، يبحث ريال مدريد عن تعزيز مساره في دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز 14 لقباً قياسياً، أخرها العام الماضي على حساب ليفربول.

في المقابل، تبدو مهمة ليفربول، حامل اللقب ست مرات، بالغة الصعوبة، بعد تلقيه لأول مرة في تاريخه خمسة أهداف على أرضه في المسابقة القارية، رغم تقدمه مبكراً بهدفي داروين نونيز ومحمد صلاح، ما تركه من دون أي فوز في أخر سبع مباريات أمام ريال مدريد.

وحقق ليفربول فوزاً عريضاً في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على منافسه التقليدي مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، قبل أن يعود إلى دوامة النتائج المهزوزة بخسارته أمام بورنموث "المتواضع" بهدف نظيف ليتراجع إلى المركز السادس.

من ناحية أخرى، سلطت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الضوء على المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا ريال مدريد وليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر، اليوم الأربعاء بملعب "سانتياجو برنابيو"، في "إياب" دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت الشبكة الإخبارية، أن نادي ليفربول يراهن على النجم المصري محمد صلاح من أجل تحقيق الريمونتادا أمام ريال مدريد، تقود الفريق للوصول للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا ريال مدريد وليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر، اليوم الأربعاء بملعب "سانتياجو برنابيو"، في "إياب" دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا

وقالت الصحيفة، أن محمد صلاح سيقف أمام كابوسه الدائم، خاصة أنه لم يتذوق طعم الانتصار في منافساته أمام ريال مدريد طوال مسيرته، إلى جانب خسارته في النهائي مرتين أمام الريال، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية، إخفاق محمد صلاح في تحقيق أي انتصار أمام ريال مدريد طوال مسيرته، خلال 6 مواجهات خاضها الفرعون المصري أمام الملكي، سواء بقميص روما أو ليفربول، وذلك بعدما مني بالهزيمة 5 مرات وتعادل مرة وحيدة، فيما اكتفى بتسجيل هدفين

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