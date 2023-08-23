ساعات تفصل برشلونة عن ضم كانسيلو

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن آخر المستجدات بشأن صفقة انتقال البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي، المحتملة إلى برشلونة، هذا الصيف.



ودخل برشلونة، في مفاوضات مع السيتي من أجل كانسيلو في الميركاتو الصيفي الجاري، لتعزيز مركز الظهير الأيمن.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الساعات المقبلة قد تشهد إعلان الاتفاق بين برشلونة ومانشستر سيتي حول الصفقة.



وكان برشلونة قد تقدم بعرض لضم كانسيلو، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، يتحول إلى بند إلزامي، حال خوض اللاعب نسبة معينة من المباريات.



وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، خاصة وأن اللاعب يعتبر من أولويات المدرب تشافي هيرنانديز.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة إتمام الصفقة خلال هذه الأيام، سيكون من الصعب تسجيل كانسيلو قبل مباراة فياريال المقبلة، وإنما سيلحق بالمواجهة التي تليها أمام أوساسونا.

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