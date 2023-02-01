شاهد.. هل حسم الأمير الوليد بن طلال صفقة ميسي؟

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل فيديو للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال وهو يرد على مشجع هلالي طلب إتمام صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف النادي السعودي.



وبينما كان الأمير السعودي يقود دراجته في أحد الشوارع صاح أحد مشجعي الهلال: "أبو خالد نبي ميسي"..فرفع الأمير يده دون أن يدلي بأي تعليق، في إشارة فسرها متابعون على أنها تعهد من العضو الذهبي لنادي الهلال السعودي بضم النجم الأرجنتيني.



وميسي البالغ من العمر 35 سنة، يرتبط بعقد مع نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، حتى 30 يونيو 2023، وسط تضارب الأنباء، بشأن التجديد من عدمه.



وبالتزامن مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق الباريسي.. ترددت أنباء قوية، عن تقديم نادي الهلال، عرضا رسميا إلى ميسي، مقابل 1.2 مليار ريال سعودي (300 مليون يورو)، في الموسم الرياضي الواحد.



وفي هذا السياق، انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحديث يجمع بين مشجع هلالي وبن طلال، بشأن صفقة ميسي.

اضافة اعلان

📹 ردة فعل الأمير الوليد بن طلال بعد أن طلب منه مشجع هلالي التوقيع مع ميسي 💙 pic.twitter.com/pYEeJywdof January 31, 2023

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة