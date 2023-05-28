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الأحد، 28-05-2023 04:32 م

صلاح: هذا اللاعب يشبه فيرمينو

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الوكيل الإخباري -  أشاد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بقدرات أحد زملائه في صفوف الريدز خلال الموسم الحالي.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "جاكبو نوعا ما يشبه فيرمينو. يحب أن يتراجع إلى الخلف وأحيانا يلعب في مركز 8 (لاعب الوسط المتقدم)".

وأضاف: "إنه يعرف كيف يلعب كرة القدم.. هذا أمر مؤكد. لست قلقا إذا لم يزر الشباك، طالما الفريق يفوز فإن جاكبو سيسجل الأهداف على أي حال".

وتابع: "أتحدث مع جاكبو دائما. إنه شخص ذكي ويريد التعلم. أقول له دائما لا تستمع لأي انتقادات، فقط العب بأسلوبك. لا تقلق بشأن ما يقوله الناس، لأن ربما لن تسجل كثيرا في بعض الأحيان، لذلك فإن هذه نصيحتي لك".

وختم: "أقول له فقط العب كرة القدم بأسلوبك واسترخي واستمتع بدورك في الفريق".

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