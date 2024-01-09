ضحية إنريكي يلمع في أعين ناد إنجليزي

الوكيل الإخباري - فتح لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، الباب على مصراعيه، أمام أحد لاعبي الفريق للرحيل خلال الشهر الحالي.



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، يريد التعاقد مع المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي.



وأضافت أن وولفرهامبتون يخطط للتعاقد مع إيكيتيكي، 21 عامًا، على سبيل الإعارة تتضمن بند الشراء بنهاية الموسم الجاري.



وأشارت أيضًا إلى أن نادي فولفسبورج الألماني يريد أيضا استعارة المهاجم الباريسي هذا الشهر، لكن من دون خيار للشراء.



ولم يشارك إيكيتيكي سوى في 8 دقائق فقط منذ بداية الموسم الجاري عندما حل بديلاً في مباراة لوريان بالجولة الأولى في الدوري.



ويرتبط هوجو إيكيتيكي بتعاقد مع بي إس جي ينتهي في صيف 2027 علما بأنه انضم في صيف 2022 قادما من ريمس.



وخرج إيكيتيكي تماما من حسابات إنريكي، بعدما اعترض اللاعب الشاب على دخوله في صفقة تبادلية لضم راندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت.

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