عاجل // بكلمات قاطعة.. ميسي يحسم عودته لبرشلونة

الوكيل الإخباري - كشف ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات عدد من الأندية للحصول على خدماته هذا العام.



وانتقل النجم الأرجنتيني بالمجان إلى الدوري الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الأخير، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.



وقال ميسي، في حوار أجراه مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كان لدي العديد من العروض على الطاولة هذا العام.. بما في ذلك العديد من الأندية الأوروبية والعروض السعودية".



وأضاف: "لقد قررنا القدوم إلى ميامي وهذا القرار نحن سعداء به، ونشعر بالارتياح تجاهه".

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وعن منافسات كأس العالم 2026، أوضح: "بالنظر إلى عمري في ذلك الوقت، يبدو الأمر صعبًا، لكننا سنرى ما قد يحدث".



وواصل: "كان بإمكاني العودة إلى برشلونة لكن ذلك لم يحدث. كان الأمر مشابهًا لاضطراري المغادرة في عام 2021".



كان ميسي قد اضطر للرحيل عن البارسا في 2021، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.



وأكمل: "فكرت في العودة إلى برشلونة، وفي حياتي هناك، والاعتزال هناك كما أردت دائمًا، لكن.. لم يكن ذلك ممكنًا".



وسئل ميسي إذا كانت هناك فرصة للانتقال الآن على سبيل الإعارة إلى البلوجرانا أو أي فريق آخر، فرد البرغوث: "لا.. لا توجد فرصة. لا على الإطلاق".



وحول عودته إلى اللعب في أوروبا، حسم البرغوث الأمر قائلاً: "لقد فزت هناك بكل ما حلمت به. الآن بعد أن قررت القدوم إلى الولايات المتحدة، لا أعتقد أنني سأعود للعب في أوروبا أبدًا".

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