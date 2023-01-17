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الثلاثاء، 17-01-2023 01:36 م

عرض جديد لمدرب منتخب السعودية

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الوكيل الإخباري -  أعلنت مصادر صحفية أن فريق نيس الفرنسي يفكر في التعاقد مع هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الذي جدد عقده قبل كأس العالم حتى 2027.

ورغم أن السعودية لم تتجاوز دور المجموعات في مونديال قطر 2022، فإن هيرفي رينارد لا يزال يجعل الناس يتحدثون عنه في قطر من خلال قيادة "الأخضر" للفوز بنتيجة 2 – 1 على الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات قبل أن يتجه رفاق ليونيل ميسي للفوز باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

واوضحت هذه المصادر ان فوز السعودية على الأرجنتين في بداية مباريات المجموعة الثانية رفع من أسهم رينارد البالغ من العمر 54 عامًا في كل مكان، خاصة في الدوري الفرنسي، مؤكدة ان نيس الذي انفصل عن مديره الفني السويسري لوسيان فافر يفكر في رينارد من أجل تولي منصب المدير الفني رغم ارتباطه مع الاتحاد السعودي حتى عام 2027، ولكن لديه بند في عقده يسمح له بالمغادرة مقابل تعويض

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