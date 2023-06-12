الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

التربية توضح حول تعيين معلمين جدد

الملك يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظات الشمال غداً - أسماء

نصف مليون دينار قروض حسنة للممرضين من نقابتهم

5 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

الدفاع الروسية: صد جميع الهجمات المضادة جنوبي دونيتسك

صور - كلب ضال يعقر طفلا في عين الباشا وعائلته تناشد

قرار بتأجيل اقساط صندوق الإدخار ومطالبات التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية

وفاة حدث تعرّض للطعن من قبل آخر في الزرقاء

تخفيضات على أسعار حجز صالات الأفراح بنسبة 50%

الإثنين، 12-06-2023 04:23 م

عرض سعودي على طاولة كاليدو كوليبالي

6202312152513300571546


الوكيل الإخباري - حصل السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي، على عرض للانتقال إلى الدوري السعودي خلال الصيف الحالي.

ووفقا لشبكة "getfootballnewsfrance" الفرنسية، يحاول صندوق الاستثمارات السعودي، إقناع كاليدو كوليبالي بالانتقال إلى دوري روشن.

وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات السعودي عرض على كوليبالي الانضمام إلى اتحاد جدة، أو أي نادٍ آخر، إذا رغب اللاعب السنغالي في تغيير وجهته.

ويملك صندوق الاستثمارات السعودي معظم الأسهم في أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال بدوري روشن.

وينجذب كوليبالي لفكرة اللعب في الدوري السعودي، لكن لا يوجد شيء متقدم في المفاوضات حتى الآن.

وكشفت الشبكة الفرنسية أن كل الأطراف ستعقد جلسة جديدة للتفاوض حول الصفقة هذا الأسبوع.

وأوضحت أن تشيلسي لا يمانع التخلي عن كوليبالي الذي ينتهي عقده في 2026، لأن البلوز مجبر على بيع عدد من لاعبيه هذا الصيف.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620231214823123486721

جيرارد يصل السعودية

6202312152258184992069

عملاق تركي يتفق مع تاليسكا

62023121591807310884

الهلال يقتحم سباق التعاقد مع نجم السيتي

6202312121919777313284

منتخب الأردن تحت 23 عاما يلاقي العراق

6202312105149657751806

مجسم كأس العالم للسلة يجول الأردن الخميس

620231211847182097778

موقف مبابي يدفع ريال مدريد صوب كين

أخبار متعلقة
6202310143053644684720 (1)

أليجري يدير ظهره لأموال الدوري السعودي

6202310122757441790000 (1)

إصرار ماني يؤجل لحاقه بنجوم الدوري السعودي

6202310113117797505582

صورة: راموس يلمح إلى انتقاله مع مودريتش للسعودية

620234155858274970513

لأول مرة في التاريخ.. الدوري السعودي يجمع 13 كرة ذهبية

52023239915856001487

عملاق سعودي يستهدف ماني وهازارد

5202320151611144810217

النصر يتلقى أنباءً سارة قبل مواجهة الشباب