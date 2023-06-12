عرض سعودي على طاولة كاليدو كوليبالي

الوكيل الإخباري - حصل السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي، على عرض للانتقال إلى الدوري السعودي خلال الصيف الحالي.



ووفقا لشبكة "getfootballnewsfrance" الفرنسية، يحاول صندوق الاستثمارات السعودي، إقناع كاليدو كوليبالي بالانتقال إلى دوري روشن.



وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات السعودي عرض على كوليبالي الانضمام إلى اتحاد جدة، أو أي نادٍ آخر، إذا رغب اللاعب السنغالي في تغيير وجهته.



ويملك صندوق الاستثمارات السعودي معظم الأسهم في أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال بدوري روشن.



وينجذب كوليبالي لفكرة اللعب في الدوري السعودي، لكن لا يوجد شيء متقدم في المفاوضات حتى الآن.



وكشفت الشبكة الفرنسية أن كل الأطراف ستعقد جلسة جديدة للتفاوض حول الصفقة هذا الأسبوع.



وأوضحت أن تشيلسي لا يمانع التخلي عن كوليبالي الذي ينتهي عقده في 2026، لأن البلوز مجبر على بيع عدد من لاعبيه هذا الصيف.

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