علي علوان يقود النشامى لفوز كبير على ماليزيا

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الوكيل الإخباري - أنس عشاقاد علي علوان منتخبنا الوطني لتحقيق فوز كاسح على المنتخب الماليزي برباعية نظيفة، في المباراة الافتتاحية للبطولة الودية الثلاثية والتي يحتضنها ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، ويشارك فيها النشامى إلى جانب ماليزيا وأوزبكستان.وسجل علي علوان ثلاثية "هاتريك" بالدقائق (34، 47 و49) فيما سجل عدي الصيفي هدفا بالدقيقة (41).وظهر منتخبنا بمستوى مميز للغاية وقام المدير الفني العراقي عدنان حمد بتجربة العديد من النجوم، حيث أن هذه المحطة هي قبل الأخيرة للنشامى قبل التوجه لكأس العرب في قطر.وضمت تشكيلة النشامى: عبد الله الفاخوري - محمد أبو حشيش - يزن العرب - عبدالله نصيب "ديارا" - إحسان حداد - بهاء عبد الرحمن - رجائي عايد - عدي الصيفي - علي علوان - بهاء فيصل - موسى التعمري .فيما شهد الشوط الثاني الدفع بيزيد أبو ليلى، أنس بني ياسين، أنس العوضات، ياسين البخيت، نزار الرشدان ومصطفى عيد.يذكر أن هذه المباراة هي الأولى للنشامى في الأردن منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، حيث كان الدخول مجانيا للجماهير وبنسبة 50% من الاستيعاب الكلي للمدرجات، كما حظي المنتخب الماليزي بحضور جماهيري كبير من الجالية الماليزية في الأردن .CopyFacebookTwitterEmailWhatsAppOutlook.comShareالأردنملاعبمنتخبقد يعجبك ايضاهل تريد تخلص من الصراصير والعناكب مرة واحدة وإلى الأبد؟Pest Rejectلماذا يفعل ملك الأردن ما لا ينبغي عليهحسابات تيك توك هذه هي الأفضل بكل بساطةلماذا لا تحب الفتيات عندما يفتح الرجال قمصانهم؟أفضل 10 أماكن يمكن زيارتها في الشرق الأوسط هذا العاميوحي هذا القصر كأنك تصعد للجنةأضف هذا إلى نظامك الغذائي وراقب جسمك يذوب الدهون5 طرق لجذب الثروة والحظ السعيد، تعرف عليها6 أسباب تجعل الرجال يحبون اللحى الطويلةإقرأ ايضاالفيصلي يتعادل مع سحاب بدوري سن 19مؤقتة الفيصلي ترفع قرارات العمومية لوزير الشبابالرمثا والوحدات ،، لا غالب ولا مغلوبتعرف على ترتيب مجموعة منتخبنا في بطولة غرب اسياوفاة ابنة الكابتن حسن عبدالفتاحنجوم شاركوا في حرب أكتوبر : أبرزهم مدرب النشامى والمعلق الشهيرأخبار متعلقةأحمد هايل يشيد بلاعبي المنتخب الوطني الرديفالمنتخب الرديف يتعادل مع شقيقه السوريالمنتخب الوطني ،، عهد جديد وتغييرات جذريةتصريحات عدنان حمد بعد الفوز على البحرينحمزة الدردور يدخل نادي الـ 100المنتخب الرديف ينهي تحضيراته لمواجهة نظيره السوريآخر الاخبارالمولد يستهدف رقم السهلاوي في قمة اليابان.. هل يفعلها؟مؤقتة الفيصلي ترفع قرارات العمومية لوزير الشبابأزمة القيد تدفع الزمالك للموافقة على رحيل الصفقة الجديدة إلى فيوتشرأداء بطولي.. الزمالك يخسر أمام برشلونة بمونديال اليدتعثر جديد للمنتخب السوداني بتصفيات كأس العالمأول تعليق من وليد الفراج بعد مطالب بإيقافه لسخريته من هدف نادي النصرالمنتخب المغربي يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالمليوناردو بونوتشي يتوجه باعتذار لجماهير إيطالياالأكثر قراءةإسبانيول يهز ثقة بيريز في كارلو أنشيلوتيكانافارو: تشافي الأنسب لقيادة برشلونةماركا لمبابي: ريال مدريد لا ينتظر أحداللمرة الثالثة.. سانشيز فلوريس يتولى تدريب خيتافيبرشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يوروبنزيما لاعب الشهر في ريال مدريدبسبب سياسات بارتوميو: برشلونة كان على حافة الإفلاسجافي لاعب برشلونة يدخل تاريخ المنتخب الإسباني كأصغر لاعب يشارك مع الماتادورلويس سواريز: كومان أبلغني برحيلي خلال 40 ثانيةسجل هدفين في مرمى شتيغن.. من هو المهاجم الذي أوصى سواريز برشلونة بالتعاقد معه؟فيسبوكتويتر