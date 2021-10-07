علي علوان يقود النشامى لفوز كبير على ماليزيا

الوكيل الإخباري - أنس عشا
قاد علي علوان منتخبنا الوطني لتحقيق فوز كاسح على المنتخب الماليزي برباعية نظيفة، في المباراة الافتتاحية للبطولة الودية الثلاثية والتي يحتضنها ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، ويشارك فيها النشامى إلى جانب ماليزيا وأوزبكستان.اضافة اعلان
وسجل علي علوان ثلاثية "هاتريك" بالدقائق (34، 47 و49) فيما سجل عدي الصيفي هدفا بالدقيقة (41).
وظهر منتخبنا بمستوى مميز للغاية وقام المدير الفني العراقي عدنان حمد بتجربة العديد من النجوم، حيث أن هذه المحطة هي قبل الأخيرة للنشامى قبل التوجه لكأس العرب في قطر.
وضمت تشكيلة النشامى: عبد الله الفاخوري - محمد أبو حشيش - يزن العرب - عبدالله نصيب "ديارا" - إحسان حداد - بهاء عبد الرحمن - رجائي عايد - عدي الصيفي - علي علوان - بهاء فيصل - موسى التعمري .
فيما شهد الشوط الثاني الدفع بيزيد أبو ليلى، أنس بني ياسين، أنس العوضات، ياسين البخيت، نزار الرشدان ومصطفى عيد.
يذكر أن هذه المباراة هي الأولى للنشامى في الأردن منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، حيث كان الدخول مجانيا للجماهير وبنسبة 50% من الاستيعاب الكلي للمدرجات، كما حظي المنتخب الماليزي بحضور جماهيري كبير من الجالية الماليزية في الأردن .
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