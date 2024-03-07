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الخميس، 07-03-2024 03:07 م

فينيسيوس يرافق رونالدو وراؤول في قائمة تاريخية

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الوكيل الإخباري - حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رقما مميزا، خلال التعادل (1-1) ضد لايبزيج، الأربعاء، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

سجل فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 65، بينما سجل ويلي أوربان للايبزيج في الدقيقة 68.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا الهدف هو رقم 18 لفينيسيوس بقميص ريال مدريد في دوري الأبطال، ليكون ضمن الهدافين التاريخيين للميرنجي في البطولة.

وانضم البرازيلي لقائمة تضم كلا من: رودريجو جويس (18 هدفا)، راؤول جونزاليس (66 هدفا)، كريم بنزيما (78 هدفا)، ويعتلي القائمة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 أهداف).

وحسم ريال مدريد التأهل لربع النهائي، علما بأنه انتصر في الذهاب بألمانيا بهدف نظيف.

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