قرار مانشستر سيتي يفاجئ برشلونة

الوكيل الإخباري - اتخذ مانشستر سيتي، قرارًا قد يعرقل مساعي برشلونة نحو صفقة مميزة، هذا الصيف.



ويسعى البارسا بشدة للحصول على خدمات جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي، خلال الصيف الحالي.



ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، يرغب تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، بشدة في إضافة كانسيلو إلى كتيبة برشلونة بالموسم الجديد؛ بسبب الإمكانات الهجومية التي يتمتع بها اللاعب.



وكان البارسا يسعى للاستفادة من أن كانسيلو خارج حسابات المدرب بيب جوارديولا منذ الموسم الماضي، والذي صرح بأن اللاعب "يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريده حتى لو كان مانشستر يونايتد".



وكشف مصدر من مانشستر سيتي، أنَّ النادي قد أصدر قرارًا بالسماح لكانسيلو بالتفاوض المباشر مع أحد الأندية السعودية، ما قد يهدد انتقاله إلى برشلونة.



وأشارت إلى أن برشلونة، قد يذهب إلى خيارات أقل تكلفة في مركز الظهير الأيمن، مثل إيفان فريسنيدا من بلد الوليد، إذا خسر صفقة كانسيلو.

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