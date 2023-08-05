السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

اعلان تقديم لوظائف حكومية

اصابات اثر حادث تدهور ناقلة محملة بـ 10 مركبات

إطلاق جوائز الإبداع في الموسيقى والأفلام القصيرة وثقافة الطفل في عُمان

اجتماعات تحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية

الطاقة لـ"الوكيل": زيادة كميات النفط المستوردة من العراق لـ 15 ألف برميل يومياً

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

تشييع جثمان الشهيد قصي معطان في رام الله

الأردن يسير 3 طائرات لمكافحة الحرائق في قبرص

رسالة تحذيرية الى أولياء الأمور والأهالي بالاردن

المياه: حملات مداهمة لردم ابار بالرمثا ووادي السير

السبت، 05-08-2023 02:12 م

قرار مانشستر سيتي يفاجئ برشلونة

820235104022366469616


الوكيل الإخباري -  اتخذ مانشستر سيتي، قرارًا قد يعرقل مساعي برشلونة نحو صفقة مميزة، هذا الصيف.

ويسعى البارسا بشدة للحصول على خدمات جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي، خلال الصيف الحالي.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، يرغب تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، بشدة في إضافة كانسيلو إلى كتيبة برشلونة بالموسم الجديد؛ بسبب الإمكانات الهجومية التي يتمتع بها اللاعب.

وكان البارسا يسعى للاستفادة من أن كانسيلو خارج حسابات المدرب بيب جوارديولا منذ الموسم الماضي، والذي صرح بأن اللاعب "يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريده حتى لو كان مانشستر يونايتد".

وكشف مصدر من مانشستر سيتي، أنَّ النادي قد أصدر قرارًا بالسماح لكانسيلو بالتفاوض المباشر مع أحد الأندية السعودية، ما قد يهدد انتقاله إلى برشلونة.

وأشارت إلى أن برشلونة، قد يذهب إلى خيارات أقل تكلفة في مركز الظهير الأيمن، مثل إيفان فريسنيدا من بلد الوليد، إذا خسر صفقة كانسيلو.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023511158842873035

عملاق أوروبي يهدد انتقال أمرابط لمانشستر يونايتد

82023510120433508244

إنتر ميلان يخطف جوهرة ريال مدريد

82023595152684333395

مفاجأة مدوية.. الأهلي المصري يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ وشوبير يعلق

82023594434462803374

ساديو ماني يصدم جماهير النصر بتصريح مخيب بعد مباراة الزمالك

82023593934505047784

عراقي الأصل.. برشلونة يتعاقد مع لاعب واعد

82023592722123631747 (1)

مؤشر قوي على قرب رحيل المغربي أمرابط عن فيورنتينا

أخبار متعلقة
720231894649145375128

لابورتا: أتمنى ضم نجم مانشستر سيتي الآن

7202317104034748403257

نجم برشلونة يرفض عرضا مغريا من مانشستر سيتي

7202312111514215661661

برشلونة يتفق مع بديل بوسكيتس

7202312102658605320468

رئيس برشلونة يكذّب ميسي

72023109758257913984

ليفاندوفسكي يرد على عرض مغر من الدوري السعودي

7202399417932921782

بعد جولر.. الريال يزعج برشلونة في صفقة جديدة