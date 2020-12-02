الأربعاء 02-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

ثلاثينية بين لقمة عيش أبنائها وتراكم الأعباء المادية

الخيطان ينعى وزير النقل الأسبق الطراونة

الصحة العالمية: توفير لقاحات كورونا في هذا الموعد

إندونيسيا: 118 وفاة و5533 إصابة بكورونا

ارتفاع اسعار الذهب محليا

توصية للحكومة بتأجيل أقساط قروض

مصدر طبي يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم

اعلان صادر عن وزارة الصحة

الحكومة تتابع وفاة سيدة اردنية في حادث اليم بالكويت

الأربعاء، 02-12-2020 03:44 م

كارثة .. ريال مدريد بدون راموس في دوري الأبطال

124-154223-sergio-ramos-34years_700x400


الوكيل الإخباري _  عرض ريال مدريد لخسارة جديدة، ولكن هذه المرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، على يد شاختار دونستك، بهدفين دون مقابل، ليجد المرينجي نفسه مُهدداً بعدم التأهل للدور القادم.

وحدث ما كان يخشاه جمهور ريال مدريد بانهيار دفاع الفريق في ظل غياب القائد المصاب سيرجيو راموس، فقد استغل شاختار الشوارع الموجودة في الخط الخلفي للمرينجي ليُسجل هدفين من هجمتين مرتدتين سريعتين.



وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن ريال مدريد انهزم في 7 من أصل آخر 9 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا بدون سيرجيو راموس، آخرها كانت خسارة الأمس ضد شاختار.
وتعود بداية هذه السلسلة البائسة إلى موسم 2018/19، عندما خسر ريال مدريد ذهاباً وإياباً أمام سسكا موسكو الروسي، ووقتها لم يُشارك راموس في كلا المبارتين.


وبسبب تراكم البطاقات الصفراء، غاب سيرجيو راموس عن المباراة التي خسرها ريال مدريد ضد أياكس أمستردام بنتيجة 4/1 خلال الموسم قبل الماضي.

اضافة اعلان

وغاب سيرجيو راموس عن الهزائم التي تعرض لها ريال مدريد خلال الموسم الماضي، ضد كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، أما في هذا الموسم، فقد غاب عن الخسارتين أمام شاختار.


المصدر : ملاعب



 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

برشلونة4444

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد فرينكفاروزي

5e713a36461a6

بعد ضياع الكأس.. موقف مفاجىء من النصر يحسم مصير فيتوريا

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

927846

تغريدة غامضة من ديباي.. هل اقترب من الانتقال إلى برشلونة؟

EoDizFjW8AERmAL

مفاجأة في هدف الهلال الأول بالنصر.. ليس صدفة

أخبار متعلقة
Zinedine-Zidane

قرار جماعي برحيل زيدان عن ريال مدريد

ريال-مدريد-10-2

بعد الخسارة المذلة .. لغة الأرقام تفضح نجم ريال مدريد

1120202895928535262160

مفاجأة.. زيدان يطالب بتجديد عقود ثنائي ريال مدريد

888349

كونتي يعلق على خسارة إنتر أمام ريال مدريد

bruno-fernandes

برونو فيرنانديز يُواصل مُطاردة الأرقام المميزة

c8_0

إيسكو يكذب زيدان.. ويفجر قنبلة في ريال مدريد!