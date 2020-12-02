كارثة .. ريال مدريد بدون راموس في دوري الأبطال

الوكيل الإخباري _ عرض ريال مدريد لخسارة جديدة، ولكن هذه المرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، على يد شاختار دونستك، بهدفين دون مقابل، ليجد المرينجي نفسه مُهدداً بعدم التأهل للدور القادم.



وحدث ما كان يخشاه جمهور ريال مدريد بانهيار دفاع الفريق في ظل غياب القائد المصاب سيرجيو راموس، فقد استغل شاختار الشوارع الموجودة في الخط الخلفي للمرينجي ليُسجل هدفين من هجمتين مرتدتين سريعتين.







وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن ريال مدريد انهزم في 7 من أصل آخر 9 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا بدون سيرجيو راموس، آخرها كانت خسارة الأمس ضد شاختار.

وتعود بداية هذه السلسلة البائسة إلى موسم 2018/19، عندما خسر ريال مدريد ذهاباً وإياباً أمام سسكا موسكو الروسي، ووقتها لم يُشارك راموس في كلا المبارتين.





وبسبب تراكم البطاقات الصفراء، غاب سيرجيو راموس عن المباراة التي خسرها ريال مدريد ضد أياكس أمستردام بنتيجة 4/1 خلال الموسم قبل الماضي.

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وغاب سيرجيو راموس عن الهزائم التي تعرض لها ريال مدريد خلال الموسم الماضي، ضد كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، أما في هذا الموسم، فقد غاب عن الخسارتين أمام شاختار.





المصدر : ملاعب



