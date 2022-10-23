كورتوا يبعث رسالة إلى جمهور ريال مدريد .. صورة

الوكيل الإخباري - بعث البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، برسالة إلى جمهور الميرنجي، عقب مباراة إشبيلية أمس السبت في الجولة 11 من الدوري الإسباني.



وأقام ريال مدريد احتفالية في "سانتياجو برنابيو"، لتكريم كورتوا عقب فوزه بجائزة ياشين كأفضل حارس في العالم.



وسلم إيكر كاسياس أسطورة حراسة مرمى الميرنجي السابق، جائزة ياشين إلى كورتوا، وسط احتفاء كبير من جميع الجماهير الحاضرة على أرض الملعب.



ونشر كورتوا صورة له عقب استلام جائزة ياشين، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب عليها: "فوز كبير في ليلة رائعة. شكرا لمشاركتي الفرحة بهذا الإنجاز. لولاكم أنتم وزملائي لما كان ذلك ممكنا".



يذكر أن ريال مدريد نجح في الفوز على إشبيلية بنتيجة 3-1، وجاءت الأهداف عن طريق لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز وفيدي فالفيردي في الدقائق 5 و79 و81.



كما تم تكريم النجم كريم بنزيما وتسليمه الكرة الذهبية بمشاركة زين الدين زيدان، المدرب السابق للريال ولوكا مودريتش نجم الفريق.



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