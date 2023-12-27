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الأربعاء، 27-12-2023 03:53 م

ماذا قال رونالدو بعد هدفيه في اتحاد جدة؟

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الوكيل الإخباري - علق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على اكتساح اتحاد جدة.

وقاد رونالدو النصر للفوز على الاتحاد، بنتيجة 5-2، أمس الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر رونالدو صورة له عبر حسابه في "إنستجرام" خلال احتفاله بالتسجيل، وعلق: "انتصار مهم، نحن لا نتوقف".

وسجل رونالدو هدفين من علامة الجزاء، بينما تكفل السنغالي ساديو ماني بتسجيل هدفين آخرين، كما سجل البرازيلي تاليسكا هدفا.

ثنائية رونالدو رفعت رصيده إلى 19 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي دوري الموسم الجاري.

كما وصلت أهداف النجم البرتغالي إلى 33 هدفًا مع النصر في الدوري السعودي في عام 2023.

وبات رونالدو ثاني أكثر لاعب يسجل أكبر عدد من الأهداف في عام ميلادي واحد بدوري المحترفين السعودي، بعد نجم أهلي جدة السابق السوري عمر السومة، الذي وقع أيضا على 33 هدفا في 2016.

وسيكون الطريق مفتوحا أمام رونالدو لزيادة عدد أهدافه هذا العام، عندما يواجه النصر التعاون يوم السبت المقبل ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

من جهة أخرى، انفرد رونالدو بقائمة هدافي عام 2023 بكل البطولات حول العالم، برصيد 53 هدفًا، متخطيًا رقم هاري كين، وكيليان مبابي، ثنائي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على الترتيب، ولكل منهما 52 هدفًا.

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