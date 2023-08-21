الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة

حوارية في العلوم والتكنولوجيا حول العمل الحزبي في منظور الشباب

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس بلدية السلط الكبرى

بلدية الطفيلة تنفذ المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع

ايعاز من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

ورشة حول الإدارة السليمة للنفايات المحتوية على الزئبق باربد

افتتاح المعرض البيضاوي التعليمي بعمان

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

الحنيطي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية ووفداً عسكرياً أمريكياً

طالبة مصرية تفوقت بـ " توجيهي " الاردن .. وكانت المفاجأة ! - صور

الإثنين، 21-08-2023 03:23 م

محاولة أخيرة من بايرن لخطف نجم السيتي

8202321102911226398263


الوكيل الإخباري - يرغب بايرن ميونخ في تأمين خط دفاعه بجلب عنصر جديد، تحسبا لرحيل الفرنسي بينيامين بافارد إلى إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويصر بافارد على الرحيل عن ملعب أليانز أرينا، في وقت يحول النادي أمام انتقاله للإنتر، لا سيما بعد تخليه عن جوسيب ستانيشيتش بإعارته إلى باير ليفركوزن.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن النادي البافاري عاد من جديد في الساعات الماضية، لمحاولة التعاقد مع الإنجليزي كايل ووكر من مانشستر سيتي.

ويريد بايرن ميونخ تجربة حظه للمرة الأخيرة، أملا في الحصول على موافقة مانشستر سيتي، وذلك للسماح للدولي الفرنسي بالرحيل.

وأكدت "ليكيب" أن بايرن لا ينوي بيع بافارد ما لم يحصل على بديل له، في وقت عرض فيه إنتر ميلان 30 مليون يورو، شاملة الإضافات، لإقناع إدارة النادي الألماني بالتخلي عن اللاعب

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202321115913330267123

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

8202321113719215210767

الامير فيصل يتوج ابطال المصارعة في ختام بطولة العالم للشباب

820232111223956222672

بالفيديو.. رونالدو يتجول في الرياض بالثوب السعودي

8202321111720848498092 (1)

يوفنتوس يحقق رقما غائبا منذ 21 عاما

820232110399674781336

حقيقة غضب مودريتش من أنشيلوتي

8202321103223237671118

التعمري بالتشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

أخبار متعلقة
820231912536844257689

نوير يغير خطط بايرن ميونخ في سوق الانتقالات

820231911471752041832

حرب بافارد تشتعل لمغادرة سجن بايرن ميونخ

820231516125372451720

بيع 10 آلاف قميص باسم هاري كين

820231393725162447419

بايرن ميونخ يسقط بثلاثة أمام لايبزيغ في كأس السوبر الألماني

82023916335599682952

عملاق إنجليزي يبدأ مفاوضاته لخطف بافارد

820236133428268149620

خطوة كبرى من بايرن ميونخ للتوقيع مع هاري كين