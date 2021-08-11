محمود مرضي يصعد بالسلط لصدارة الدوري

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الوكيل الإخباري - أنس عشاحقق فريق السلط فوزا ثمينا على الجزيرة بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ 13 من دوري المحترفين، والتي أقيمت الثلاثاء على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب .وأحرز هدف المباراة الوحيد نجم المنتخب الوطني ونادي الجزيرة السابق محمود مرضي، عند الدقيقة "41" من عمر الشوط الأول، مهديا فريقه 3 نقاط ثمينة للغاية .وبهذا الفوز صعد السلط ليشارك الوحدات صدارة الدوري بـ 29 نقطة لكل منهما، فيما بقي الجزيرة بالمركز السابع بـ 17 نقطة .وكانت الجولة قد انطلقت بمواجهة شباب العقبة والجليل على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة وانتهت بالتعادل بدون أهداف.ويلتقي يوم الأربعاء الفيصلي والبقعة على ستاد الأمير حسين بالسلط لحساب الجولة ذاتها، كما يستضيف الرمثا فريق الوحدات على ستاد الحسن بإربد، فيما تختتم الجولة بمواجهتي شباب الأردن والحسين إربد، ومعان مع سحاب يوم الخميس.