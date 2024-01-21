مدرب كوريا الجنوبية بعد التعادل: لاعبو الأردن كانوا الأفضل

الوكيل الإخباري - أشاد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموته، بالروح العالية التي تمتع بها اللاعبون خلال المباراة أمام كوريا الجنوبية التي أقيمت في قطر، السبت، ضمن منافسات كأس آسيا وانتهت بالتعادل.



وأشار عموته، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بعد المباراة إلى أن منتخب كوريا من الفرق القوية والمتمرسة في البطولة.



واعتبر المدرب المغربي لمنتخبنا أن المنتخب استحق الفوز لولا الأخطاء الدفاعية التي كلفت المنتخب هدفين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللاعبين امتلكوا القوة الذهنية الجيدة للعودة بالنتيجة سريعا والتقدم بها.



وتابع: "استفدنا من المباريات الودية التي خضناها قبل البطولة، وقهرنا جميع الصعوبات والضغوطات التي واجهتنا في مرحلة الإعداد"، موجها الشكر للجماهير الأردنية الحريصة على دعم المنتخب.



وشدد عموته على ضرورة التركيز في المباريات المقبلة من أجل تحقيق التأهل للدور الثاني، مؤكدا أن الأخطاء الدفاعية جزء من اللعبة وموجودة لدى العديد من المنتخبات، ويحاول تقليلها من مباراة لأخرى.



من جهته، عبر اللاعب يزن النعيمات، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته بالتسجيل في مرمى منتخب كوريا، موضحا أن عددا جيدا من اللاعبين في قائمة المنتخب يمتلكون القدرة على تسجيل الأهداف.



بدوره، أشاد المدرب الألماني لمنتخب كوريا، يورجن كلينسمان، بأداء المنتخب الوطني خلال الشوط الأول من المباراة.



ووصف كلينمسان، خلال المؤتمر الصحفي، المباراة أمام المنتخب الوطني بـ"المعركة"، وتحديدا بعد تقدم فريقه بالنتيجة بهدف في الدقائق الأولى، موضحا بأن لاعبي الأردن كانوا الأفضل على مستوى المواجهات الفردية.



وتابع: "مثل هذه المباريات نحن نتعلم منها ونأخذ منها العبر والدروس، وتطورنا في البطولة يحضر مع تقدم المباريات، وأنا راض عن النقطة التي حصلنا عليها من المنتخب الأردني".

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