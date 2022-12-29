مشجعون يقطعون الطريق على ميسي ويطوقون سيارته (فيديو)

الوكيل الإخباري - قطع مشجعون الطريق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحاصروا سيارته لالتقاط صور "السيلفي"، أثناء وصول "البرغوث" إلى مدينة روساريو مسقط رأسه في الأرجنتين.



ويقضي ميسي إجازة قصيرة في الأرجنتين، بعد أن نال فترة من الراحة إثر قيادته منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم في قطر في وقت سابق من هذا الشهر.



وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لميسي، وهو يقود سيارته بنفسه في أحد شوارع روساريو، قبل أن تقطع جماهير كانت تنتظره الطريق عليه ليضطر للتوقف.

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👉 Los hinchas lo esperaron en la zona Norte de la ciudad de Rosario con cánticos y festejos hacia el diez de la Scaloneta.



🙌 Además también arribó al lugar la mamá de Lio, Celia María Cuccittini. 🤩🇦🇷 Llegó Lionel Messi al cumpleaños de quince de su sobrina.👉 Los hinchas lo esperaron en la zona Norte de la ciudad de Rosario con cánticos y festejos hacia el diez de la Scaloneta.🙌 Además también arribó al lugar la mamá de Lio, Celia María Cuccittini. pic.twitter.com/Ezp9Gf8MzV December 28, 2022

وحاول بعض المشجعين الاندفاع على السيارة ونافذتها التي يطل منها ميسي لالتقاط صور معه، مستخدمين عبارات حماسية وأهازيج مثل "هيا يا بطل" احتفاء بتتويج "البرغوث" بكأس العالم للمرة الأولى في مسيرته.



ورغم تعرضه لهذا الموقف، فقد ظهر ميسي في الفيديو وهو يبستم ويرفع إبهامه إلى الأعلى للتعبير عن رضاه.



وسيعود ميسي، الذي اختير أفضل لاعب في مونديال "قطر 2022"، إلى باريس للانضمام لفريقه باريس سان جيرمان في الأول من الشهر المقبل.

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