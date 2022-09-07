الأربعاء 07-09-2022
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الأربعاء، 07-09-2022 01:05 م

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الاربعاء 7- 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات دوري ابطال اوروبا و الدوري الفرنسي و القطري .  

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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة
وتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة على النحو التالي:

أياكس أمستردام X جلاسكو رينجرز – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

آينتراخت فرانكفورت X  سبورتينج لشبونة – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

نابولي X ليفربول – الساعة10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أتلتيكو مدريد X  بورتو– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

كلوب بروج X باير ليفركوزن – الساعة 10 مساء على قناة Arena Sport 4 HD Serbia

برشلونة X  فيكتوريا بلزن– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

إنتر ميلان Xبايرن ميونخ– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD XTRA

توتنهام  Xمارسيليا– الساعة 10 مساء على قناة TV2 Sport Premium 1 HD


مواعيد مباريات دالدوري الفرنسي
 
لوريان X ليون – الساعة 9 مساء 

مواعيد مباريات الدوري القطري
 
الريانX المرخية – الساعة 6:10 مساء  

الأهلي X الوكرة – الساعة 8:20 مساء                  

الدحيل X قطر – الساعة 8:20 مساء   

 

ملاعب

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