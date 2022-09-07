مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاربعاء 7- 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات دوري ابطال اوروبا و الدوري الفرنسي و القطري .
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة
وتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة على النحو التالي:
أياكس أمستردام X جلاسكو رينجرز – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
آينتراخت فرانكفورت X سبورتينج لشبونة – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
نابولي X ليفربول – الساعة10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
أتلتيكو مدريد X بورتو– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2
كلوب بروج X باير ليفركوزن – الساعة 10 مساء على قناة Arena Sport 4 HD Serbia
برشلونة X فيكتوريا بلزن– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
إنتر ميلان Xبايرن ميونخ– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD XTRA
توتنهام Xمارسيليا– الساعة 10 مساء على قناة TV2 Sport Premium 1 HD
مواعيد مباريات دالدوري الفرنسي
لوريان X ليون – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري القطري
الريانX المرخية – الساعة 6:10 مساء
الأهلي X الوكرة – الساعة 8:20 مساء
الدحيل X قطر – الساعة 8:20 مساء
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