مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاربعاء 7- 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات دوري ابطال اوروبا و الدوري الفرنسي و القطري .

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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة على النحو التالي:



أياكس أمستردام X جلاسكو رينجرز – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



آينتراخت فرانكفورت X سبورتينج لشبونة – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



نابولي X ليفربول – الساعة10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



أتلتيكو مدريد X بورتو– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2



كلوب بروج X باير ليفركوزن – الساعة 10 مساء على قناة Arena Sport 4 HD Serbia



برشلونة X فيكتوريا بلزن– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



إنتر ميلان Xبايرن ميونخ– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD XTRA



توتنهام Xمارسيليا– الساعة 10 مساء على قناة TV2 Sport Premium 1 HD





مواعيد مباريات دالدوري الفرنسي



لوريان X ليون – الساعة 9 مساء



مواعيد مباريات الدوري القطري



الريانX المرخية – الساعة 6:10 مساء



الأهلي X الوكرة – الساعة 8:20 مساء



الدحيل X قطر – الساعة 8:20 مساء

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