السبت 14-11-2020
الوكيل الاخباري

الملك : الحسين نذرني يوم ولدت لخدمة الأردن

وفيات السبت 14/11/2020

أسعار الذهب السبت 14/11/2020

محطات مشرقة في الذكرى الـ 85 لميلاد الملك الحسين بن طلال

فرصة لسقوط الأمطــار مساء اليوم

وفيات كورونا.. 61 في المغرب و 14 بالجزائر

بايدن يفوز بـ 306 من الناخبين الكبار مقابل 232 لترامب

صاحب أغنية الهدف مرصود يعلق على أحداث الأردن

السبت.. لبنان يبدأ إغلاقا تاما لمواجهة كورونا

تفتيش منزلين بعمان و البادية الوسطى وضبط اسلحة نارية




السبت، 14-11-2020 10:35 ص

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

102020210549134235324


الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 14-11-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم خلال فترة التوقف الدولية، في بطولة دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمم أفريقيا، ويعد أبرز مواجهات اليوم هو لقاء البرتغال ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية، ومباراة المنتخب الوطنى أمام توجو في تصفيات أفريقيا.
اضافة اعلان

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة
 
04:00 عصرا، مالطة × أندورا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
04:00 عصرا، سان مارينو × جبل طارق، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
07:00 مساء، لاتفيا × جزر فاروه، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
07:00 مساء، قبرص × لوكسمبرج، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
07:00 مساء، إذربيجان × الجبل الأسود الجولة، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
09:45 مساء، البرتغال × فرنسا، تذاع عبر قناة     beIN Sports HD 1  
09:45 مساء، السويد × كرواتيا، تذاع عبر قناة     beIN Sports HD 4  
09:45 مساء، ألمانيا × أوكرانيا، تذاع عبر قناة       beIN Sports HD 2
09:45 مساء، سويسرا × إسبانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 

مواعيد المباريات الدولية الودية  اليوم
 
06:30 مساء، السعودية  × جامايكا      
10:00 مساء، المكسيك  × كوريا الجنوبية                 

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم افريقيا اليوم والقنوات الناقلة
06:00 مساء، بنين × ليسوثو
09:00 مساء، جمهورية الكونغو × أنجولا        
09:00 مساء، مصر × توجو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7


 




 

 


 

إقرأ ايضا
salahgomez

ليفربول يفتقد صلاح في مواجهتين ناريتين

imagick

سواريز يُوسع الفارق مع ميسي في سباق مثير

ميسي-1

كم بلغت قيمة مكافأة الولاء للنجم ميسي؟

5faeed7542360477ce2f4332

الكشف عن نتيجة فحص كورونا لمحمد صلاح

1120201485454273123241

مدرب دينامو كييف يكشف كواليس حديثه مع ميسي

vida-88-1200x675

مدافع منتخب كرواتيا شارك ضد تركيا وهو مصاب بكورونا

أخبار متعلقة
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

112020891946511424803

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة