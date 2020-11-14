مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 14-11-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم خلال فترة التوقف الدولية، في بطولة دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمم أفريقيا، ويعد أبرز مواجهات اليوم هو لقاء البرتغال ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية، ومباراة المنتخب الوطنى أمام توجو في تصفيات أفريقيا.

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مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة



04:00 عصرا، مالطة × أندورا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

04:00 عصرا، سان مارينو × جبل طارق، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

07:00 مساء، لاتفيا × جزر فاروه، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

07:00 مساء، قبرص × لوكسمبرج، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

07:00 مساء، إذربيجان × الجبل الأسود الجولة، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

09:45 مساء، البرتغال × فرنسا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

09:45 مساء، السويد × كرواتيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

09:45 مساء، ألمانيا × أوكرانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

09:45 مساء، سويسرا × إسبانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3



مواعيد المباريات الدولية الودية اليوم



06:30 مساء، السعودية × جامايكا

10:00 مساء، المكسيك × كوريا الجنوبية



مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم افريقيا اليوم والقنوات الناقلة

06:00 مساء، بنين × ليسوثو

09:00 مساء، جمهورية الكونغو × أنجولا

09:00 مساء، مصر × توجو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7





