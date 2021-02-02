ميسي يتصدر قائمة أعلى 10 عقود رياضيين في العالم

الوكيل الإخباري _ يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني. صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية، حسبما كشف تسريب عقده.

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بينما تم الكشف في تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة الذي بدأ موسم 2017 – 2018. أنه يتقاضى راتبا قدره 555 مليون يورو .



فيما يشمل عقده راتب ثابت وحقوق الصور الخاصة به والمتغيرات كلها.وأيضاً الضرائب التي يتعين على برشلونة دفعها.



وكشفت صحيفة “ذا صن” عن ترتيب لأعلى 10 عقود رياضيين في العالم :



1- ليونيل ميسي ،برسلونة، 674 مليون دولار

2- باتريك ماهومز، كرة القدم الأمريكية، 552 مليون دولار

3- مايك تراوت ، البيسبول، 468 مليون دولار

4- كانيلو ألفاريز ،ملاكم مكسيكي، 400 مليون دولار

5- نيمار دا سيلفا، باريس سان جيرمان، 382 مليون دولار

6-برايس هاربر البيسبول، 363 مليون دولار

7- جيانكارلو كروز مايكل ستانتون ،البيسبول، 357 مليون دولار

8- جيريت كول ، البيسبول، 354 مليون دولار

9- ماني ماتشادو ، البيسبول، 327 مليون دولار

10- نولان أرينادو ، البيسبول، 284 مليون دولار







