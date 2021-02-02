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الثلاثاء، 02-02-2021 03:27 م

ميسي يتصدر قائمة أعلى 10 عقود رياضيين في العالم

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الوكيل الإخباري _ يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني. صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية، حسبما كشف تسريب عقده.

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بينما تم الكشف في تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة الذي بدأ موسم 2017 – 2018. أنه يتقاضى راتبا قدره 555 مليون يورو .


فيما يشمل عقده راتب ثابت وحقوق الصور الخاصة به والمتغيرات كلها.وأيضاً الضرائب التي يتعين على برشلونة دفعها.

وكشفت صحيفة “ذا صن” عن ترتيب لأعلى 10 عقود رياضيين في العالم :

1-  ليونيل ميسي ،برسلونة، 674 مليون دولار
2- باتريك ماهومز، كرة القدم الأمريكية، 552 مليون دولار
3- مايك تراوت ، البيسبول، 468 مليون دولار
4- كانيلو ألفاريز ،ملاكم مكسيكي، 400 مليون دولار
5- نيمار دا سيلفا، باريس سان جيرمان، 382 مليون دولار
6-برايس هاربر البيسبول، 363 مليون دولار
7-  جيانكارلو كروز مايكل ستانتون ،البيسبول، 357 مليون دولار
8-   جيريت كول ، البيسبول، 354 مليون دولار
9- ماني ماتشادو ، البيسبول، 327 مليون دولار
10-  نولان أرينادو ، البيسبول، 284 مليون دولار

المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

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