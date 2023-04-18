ميلان يسعى لتأكيد تفوقه على نابولي في دوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على نابولي الإيطالي، في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، وذلك في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لموسم 2022-2023.



ويدخل ميلان المباراة بهدف التأهل مستفيداً من نتيجة الذهاب بهدف دون رد والتى جمعتهما الأسبوع الماضي على ملعب "سان سيرو" الأربعاء الماضي، معقل الروسونيري، بفضل هدف الجزائري إسماعيل بن ناصر.



ويسعى ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لاستغلال حالة التخبط التي يعيشها متصدر الدوري الإيطالي نابولي الفترة الأخيرة، بالخسارة أمام ميلان مرتين في الكالتشيو ودوري الأبطال، والتعادل الأخير أمام فيرونا سلبيا.



ويستعيد نابولي هداف الفريق فيكتور أوسيمين الذي غاب عن لقاء الذهاب لظروف الإصابة، حيث شارك فى المباراة الأخيرة أمام فيرونا، وبات جاهزا لموقعة ميلان، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لكتيبة المدرب لوتشيانو سباليتي.



وتاريخياً التقى فريقا ميلان ضد نابولي في 172 مباراة استطاع فيها الروسونيري تحقيق الانتصار في 69 لقاء مقابل خسارة 51 لقاء، والتعادل في 52 مواجهة.



ونجح ميلان في تسجيل 248 هدفاً مقابل 193 هدفاً لصالح فريق نابولي ويأتي جياني ريفيرا لاعب الروسونيري السابق بصدارة قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 11 هدفاً.

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