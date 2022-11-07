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الإثنين، 07-11-2022 02:31 م

ناد وحيد يلبي نداء رونالدو في الشتاء

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الوكيل الإخباري - يسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، للانتقال إلى نادٍ جديد في الميركاتو الشتوي المقبل، بحسب تقارير صحفية.

وينتهي عقد "الدون" مع الشياطين الحمر، الصيف القادم، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ووفقًا لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن رونالدو يتطلع لخوض تجربة جديدة، ويعرف أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة للموافقة على رحيله في الميركاتو الشتوي.

وحتى الآن، لا يوجد نادٍ يرغب في ضم النجم البرتغالي سوى تشيلسي، الذي يفي بالمعايير التي يبحث عنها رونالدو في ناديه الجديد.

وذكرت "تيليجراف" أن تود بويلي، رئيس تشيلسي، متحمس للصفقة، وجاهز لبدء المفاوضات لحسمها خلال يناير/كانون ثان المقبل.

وقالت تقارير صحفية سابقة، إن رونالدو يبحث عن نادٍ قادر على دفع راتبه، ويشارك في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني "صاروخ ماديرا" للمشاركة بشكل أساسي مع الشياطين الحمر، هذا الموسم، وهو ما أدى إلى خلافات مع مدربه الهولندي، إريك تين هاج.

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