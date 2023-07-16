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الأحد، 16-07-2023 04:11 م

نجم مغربي يدخل قائمة إنتر لخلافة لوكاكو

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الوكيل الإخباري - يبحث نادي إنتر ميلان، عن تعزيز الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما قرر الانسحاب من صفقة روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي.

وتجاهل لوكاكو اتصالات ناديه تشيلسي وإنتر أيضًا، في ظل دخوله في مفاوضات مع نادي يوفنتوس.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن إنتر حدد العديد من الأسماء التي يرغب في التعاقد معها لخلافة لوكاكو بداية من الموسم الجديد، من بينهم المغربي يوسف النصيري هداف إشبيلية.

وكانت الصحيفة نفسها قد أشارت إلى أن القائمة تضم أيضا الثلاثي ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، جيانلوكا سكاماكا (وست هام) وفولارين بالوجون (آرسنال).

وتألق يوسف النصيري خلال المواسم الماضية مع إشبيلية، وأسهم في توهج منتخب المغرب بكأس العالم "قطر 2022" حيث احتلوا المركز الرابع لأول مرة في تاريخ العرب والأفارقة.

وكان إنتر قد نجح في التعاقد مع ماركوس تورام مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ مجانا هذا الصيف.


ملاعب

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