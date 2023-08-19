نوير يغير خطط بايرن ميونخ في سوق الانتقالات

الوكيل الإخباري - كشف توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، أن مانويل نوير، قد يعود للتدريبات في أيلول/سبتمبر المقبل، بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة بكسر في الساق.



كان نوير، 37 عامًا، قائد البايرن، تعرض للإصابة خلال ممارسة التزلج في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، ولم يعد للملاعب منذ ذلك الوقت.



وتوقع كثيرون أن يعود نوير في الصيف ،لكنه احتاج للخضوع لعملية جراحية أخرى، ما أثار شائعات حول إمكانية استمرار غيابه طوال الفترة المتبقية من العام.



لكن توخيل قال أمس الأول الخميس، إن نوير قد يعود قريبًا، وكان أكثر دقة في تصريحاته أمس الجمعة، على هامش المباراة التي انتهت بفوز بايرن على فيردر بريمن (4-0) في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الألماني "بوندسليجا".



وقال توخيل في تصريحات لشبكة "دي إيه زد إن " الإخبارية الإلكترونية، إنه يأمل في أن يتمكن نوير "من اللحاق بتدريبات الفريق خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، وبعدها سيحدث كل شيء بشكل سريع"، في إشارة إلى عودة الحارس للمشاركة بشكل طبيعي.



كذلك أبدى يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ شعورًا بالتفاؤل، وصرح قائلاً: "سعداء بأن مانويل نوير يتقدم بمعدل أسرع مما كنا نتوقعه قبل أسابيع قليلة".



وحافظ سفن أولريش على نظافة شباك بايرن ميونخ في مواجهة فيردر بريمن أمس الجمعة، وقال دريسن إنه مع اقتراب عودة نوير، لم يعد الفريق بحاجة إلى ضم حارس آخر يتمتع بخبرة، وإنما يحتاج إلى ضم حارس شاب للاستفادة منه على المدى البعيد.

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