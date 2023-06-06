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الثلاثاء، 06-06-2023 02:59 م

يلماز يعلن اعتزاله

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الوكيل الإخباري -  أعلن المهاجم التركي الدولي السابق بوراك يلماز اعتزاله كرة القدم عن 37 عاما، بعد 21 سنة على احترافه اللعبة.

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وقال خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول الإثنين "أريد أن أعلن لبلادي أنني أضع نهاية لمسيرتي، أنا سعيد وفخور جدا".

وخاض "كرال"، أي الملك كما يلقبونه في تركيا، موسمه الاخير مع فريق فورتونا سيتارد في دوري الدرجة الأولى الهولندي، وأكد أنه يرغب في أن يبقي في كرة القدم من خلال مسيرة تدريبية.

وسبق أن أعلن اعتزاله الدولي (31 هدفا في 77 مباراة) العام الماضي بعد خروج تركيا من نصف نهائي الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد البرتغال، في مباراة أهدر خلالها ركلة جزاء.

ولعب مع الأندية الثلاثة الكبرى في إسطنبول، بشيكتاش، فنربخشه وجالطة سراي الذي حقق معه لقب الدوري عامي 2013 و2015.

كما كان أحد أبرز الوجوه الذين ساهموا في قيادة ليل الى لقب الدوري الفرنسي عام 2021 أمام العملاق باريس سان جيرمان.

 

ملاعب 

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