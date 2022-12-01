10 منتخبات تبلغ دور الـ16 لكأس العالم

الوكيل الإخباري - حجزت 10 منتخبات حتى الآن، مقاعد لها في دور الـ16 من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

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أسدل الستار على مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات ضمن نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في قطر حاليا.



وأسفرت منافسات المجموعة الثالثة (C) عن تأهل كل من المنتخبين الأرجنتيني والبولندي إلى الدور ثمن النهائي لكاس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري، وخروج منتخبي السعودية والمكسيك من دور المجموعات.



بينما شهدت المجموعة الرابعة (D) صعود المنتخب الأسترالي إلى دور الـ16 لمونديال قطر، رفقة نظيره الفرنسي الذي كان قد ضمن تأهله مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.



وفي ما يلي الترتيب النهائي للمجموعات الأربع الأولى في مونديال "قطر 2022":



المجموعة الأولى (A):

1- هولندا – 7 نقاط

2- السنغال – 6 نقاط

3- الإكوادور 4 نقاط

4- قطر من دون نقاط.

المجموعة الثانية (B):

1- إنجلترا – 7 نقاط



2- الولايات المتحدة الأمريكية – 5 نقاط

3- إيران – 3 نقاط

4- ويلز نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة (C):

1- الأرجنتين – 6 نقاط

2- بولندا– 4 نقاط

3- المكسيك – 4 نقاط





4- السعودية – 3 نقاط.

المجموعة الرابعة (D):

1- فرنسا – 6 نقاط

2- أستراليا – 6 نقاط

3- تونس – 4 نقاط

4- الدنمارك – نقطة واحدة.

وبالتالي تأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، منتخب كل من: هولندا، السنغال، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، بولندا، فرنسا، أستراليا.

كما ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال صعودهما إلى دور الـ16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية للمجموعتين السابعة (G) والثامنة على الترتيب (H).

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