180 دقيقة تهدد رقبة جالتيه في باريس

الوكيل الإخباري - منحت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي مهلة أخيرة للمدير الفني كريستوف جالتيه، من أجل إنقاذ نفسه من شبح الإقالة.



وذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، أن إدارة بي إس جي تترقب نتائج الفريق في الجولتين المقبلتين من الدوري الفرنسي.



وأضافت: "حال استمرت النتائج السلبية، فإن مسؤولي النادي الباريسي لن يترددوا في الضغط على زر الإقالة".



ولفتت إلى أن سان جيرمان خسر آخر مباراتين في الدوري على ملعبه أمام رين وليون، ليتقلص الفارق مع ملاحقيه.



ويعتلي باريس قمة الدوري برصيد 66 نقطة، متقدما عن لانس وأولمبيك مارسيليا (60 نقطة)، وذلك قبل 9 جولات على انتهاء المسابقة.



وأشارت (ليكيب) إلى أن الفوز بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، سيمنح بي إس جي الرقم القياسي برصيد 11 مرة متتالية.



كما سيكون لقب الدوري الفرنسي التعويض الوحيد والأخير هذا الموسم، بعد الخروج المخيب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالخسارة ذهابا وإيابا أمام بايرن ميونخ.

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