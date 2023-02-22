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الأربعاء، 22-02-2023 04:31 م

3 غيابات عن قائمة برشلونة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

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الوكيل الإخباري -  أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة الإسباني، عن قائمة البارسا لمواجهة مانشستر يونايتد غدًا الخميس، في إياب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي على ملعب "أولد ترافورد".

كانت نتيجة الذهاب بين برشلونة ومانشستر يونايتد في دور خروج المغلوب، قد انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب "سبوتيفاى كامب نو".

وشهدت قائمة برشلونة أمام مانشستر يونايتد، على غياب جافي بسبب الإيقاف وعثمان ديمبيلي وبيدري للإصابة على التوالي.

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي: 

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين - إنياكي بينا - أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - جول كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.


خط الوسط: فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - جافي - بابلو توري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا.

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