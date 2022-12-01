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الخميس، 01-12-2022 11:25 ص

3 منتخبات عربية تودع كأس العالم 2022

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الوكيل الإخباري - خرجت ثلاثة منتخبات عربية، حتى الآن، من دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وودع منتخب السعودية وتونس مونديال قطر 2022، يوم الأربعاء، بعد منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات للبطولة، ليلتحقا بمنتخب قطر الذي كان أول مودعي البطولة مبكرا بعد الجولة الثانية.

وجاء خروج المنتخب السعودي بعد خسارته أمام نظيره المكسيكي (1-2) مساء يوم الأربعاء، على استاد "لوسيل" بمدينة لوسيل القطرية، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة (C).

واحتل الأخضر السعودي المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط، ليودع البطولة رفقة المنتخب المكسيكي، الذي اكتفى بالمركز الثالث، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره البولندي.

في حين تصدر المنتخب الأرجنتيني الترتيب برصيد 6 نقاط، وتأهل رفقة بولندا إلى الدور السادس عشر من مونديال قطر 2022.

أما المنتخب التونسي فقد خرج من البطولة، بالرغم من فوزه المفاجئ والتاريخي على نظيره الفرنسي حامل اللقب، بهدف من دون رد، على استاد المدينة التعليمية بالريان، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

بينما احتل منتخب فرنسا الذي كان قد ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، مبكرا في الجولة الماضية، صدارة المجموعة الرابعة (D) برصيد 6 نقاط، وتلاه المنتخب الأسترالي في المرتبة الثانية بفارق الأهداف، ورافقه إلى دور الـ16 للبطولة.

في حين تذيل المنتخب الدنماركي قائمة المجموعة برصيد نقطة يتيمة، وودع مونديال قطر 2022، بخفي حنين.

وفي ما يلي الترتيب النهائي للمجموعات الأربع الأولى لمونديال قطر 2022:

المجموعة الأولى (A):

1- هولندا – 7 نقاط

2- السنغال – 6 نقاط

3- الإكوادور – 4  نقاط

4- قطر – من دون نقاط.

المجموعة الثانية (B):

1- إنجلترا – 7 نقاط

2- الولايات المتحدة الأمريكية – 5 نقاط

3- إيران – 3 نقاط

4- ويلز – نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة (C):

1- الأرجنتين – 6 نقاط

2- بولندا– 4 نقاط

3- المكسيك – 4  نقاط

4- السعودية – 3 نقاط.
المجموعة الرابعة (D):
1- فرنسا – 6 نقاط
2- أستراليا – 6 نقاط
3- تونس – 4  نقاط
4- الدنمارك – نقطة واحدة.
وبالتالي خرج منتخب كل من: قطر، الإكوادور، ويلز، إيران، السعودية، المكسيك، تونس، والدنمارك.
كما تأكد خروج المنتخب الكندي مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة (F).  

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